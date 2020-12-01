На Пустомитівщині водія фіри завалило дровами

58-річний мешканець Пустомитівського району перекинувся, їдучи на підводі, навантаженій дровами. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Встановлено, що випадок стався в понеділок ввечері, 30 листопада. Орієнтовно о 17:30 год. на польовій дорозі у селі Яструбків Пустомитівського району виявили перекинутий віз, що був навантажений дровами.

Під колесами кінної підводи лежав затиснутий її керманич, 58-річний житель села Сороки, що на Пустомитівщині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

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Наразі всі деталі встановлюють правоохоронці.

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