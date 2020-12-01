Ще майже 200 бійців АТО зі Львова отримають по сто тисяч. Список

У вівторок, 1 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО/ООС, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають 190 військовий зі Львова. Ще по 50 тисяч гривень допомоги отримають двоє членів сім’ї загиблого бійця. Загалом для таких виплат із бюджету міста виділять 19,1 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО/ООС, які отримають цю матеріальну допомогу:

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ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Бурцева Інна Анатоліївна Горбунов Володимир Володимирович Жук Сергій Володимирович Леськів Юрій Богданович Лотиш Ростислав Богданович Мартинов Дмитро Олегович Мирончук Олена Юріївна Пасічник Віталій Володимирович Плахов Ростислав Юрійович Хома Павло Йосифович Цимбал Владислав Миколайович Яблонський Олег Сергійович Яремчук Любомир Васильович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Андрейко Андрій Ігорович Войтечко Юрій Нестерович Гончарук Віктор Васильович Гринчук Володимир Романович Гуменний Владислав Ігорович Дуднік Ірина Анатоліївна Іваниш Тарас Андрійович Кардаш Руслан Михайлович Качмар Катерина Михайлівна Колобич Андрій Ярославович Кошулап Юрій Романович Лужецький Роман Олегович Михайлів Валерій Васильович Назаренко Катерина Іванівна Нога Богдан Ігорович Посполіта Андрій Ярославович Рак Дмитро Ігорович Ракус Володимир Ярославович Сагайдак Максим Романович Саєнко Володимир Олександрович Теребінський Михайло Романович Тютюник Олег Дмитрович Федак Володимир Орестович Філіпчук Любов Петрівна Чаплинець Юрій Михайлович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Альонкін Олег Ігорович Бондар Віктор Андрійович Васько Дмитро Олександрович Воляр Сергій Віталійович Годісь Ярослав Михайлович Гординський Богдан Михайлович Григорьян Рубен Леонідович Грудлевський Максим Васильович Грязін Олександр Володимирович Демкович Ігор Михайлович Держило Михайло Йосипович Дорош Тарас Степанович Дятлов Леонід Миколайович Завербний Богдан Ігорович Загальський Віталій Геннадійович Качор Роман Михайлович Кобилецький Михайло Зіновійович Козак Андрій Володимирович Кулик Олег Юрійович Кунинець Сергій Іванович Макогончук Микола Миколайович Михайлов Олександр Олександрович Мороко Михайло Олександрович Пацкун Тарас Васильович Пилипишин Віталій Володимирович Потопило Володимир Петрович Савицький Олександр Дем`янович Саджениця Володимир Володимирович Сайко Олексій Володимирович Соболь Ігор Петрович Тимусь Ростислав Володимирович Усманов Микола Тальгатович Фолюш Віталій Степанович Чепелюк Андрій Васильович Шевченко Юрій Миколайович Шудра Костянтин Вікторович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Андрушко Сергій Зенонович Боднарчук Ігор Степанович Буханцов Олексій Юрійович Ваньо Володимир Богданович Возний Іван Васильович Воронков Дмитро Вадимович Гатлан Богдан Ярославович Гринчишин Михайло Богданович Дмитришин Микола Богданович Дубасюк Володимир Степанович Дунаєвський Павло Олександрович Душейко Олексій Миколайович Зарицький Ігор Богданович Зварун Дмитро Володимирович Калічинський Андрій Михайлович Карпа Андрій Богданович Ковалик Андрій Володимирович Колодій Роман Орестович Любів Володимир Олегович Мішин Андрій Павлович Опеля Юрій Миколайович Пелагеїн Микола Олександрович Плечій Орест Євгенійович Стефанишин Оксана Андріївна Сумик Олег Іларіонович Сурін Олексій Ігорович Ткачишин Володимир Євгенійович Тростинський Ігор Михайлович Федик Олег Васильович Фінік Ірина Анатоліївна Чепіль Олександр Ігорович Якимович Андрій Володимирович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Агаджанов Тимур Тофікович Бак Микола Анатолійович Балко Андрій Ігорович Бартіш Олег Михайлович Бень Максим Романович Богданов Дмитро Павлович Бойко Олег Володимирович Віднічук Євген Антонович Войников Максим Володимирович Вус Володимир Антонович Гавриляк Тарас Ігорович Горак Роман Йосифович Городечний Володимир Петрович Горохівський Олег Євстахійович Грабчак Зінаїда Михайлівна Гуменюк Олег Григорович Дзюба Артем Олексійович Дідух Іван Михайлович Євсєєнко Оксана Степанівна Занов’як Володимир Андрійович Калашник Борис Васильович Карпова Оксана Олександрівна Кішка Микола Васильович Крамаревський Олександр Валентинович Кулинич Олег Степанович Куракін Сергій Володимирович Кучма Олег Мар’янович Лазар Володимир Романович Латишев Олег Олександрович Мазурик Дмитро Адамович Міщенко Антон Сергійович Мойсюк Олександр Анатолійович Молоканова Надія Петрівна Мошихін Олександр Вікторович Нагірний Ростислав Ігорович Нечепорук Леонід Володимирович Свінчук Тарас Олександрович Семен Ігор Романович Сеник Степан Богданович Синюк Володимир Михайлович Смірнов Олександр Сергійович Смолин Юрій Іванович Солтис Олена Віталіївна Сусол Андрій Андрійович Тіхно Ігор Ігорович Ткачук Ігор Станіславович Ущапівський Ігор Любомирович Фабінський Юрій Євгенович Федишин Ростислав Васильович Хоха Андрій Володимирович Чепіль Уляна Євгенівна Шуп’яний Дмитро Ігорович Яременко Олег Володимирович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Барановський Анатолій Анатолійович Бас Володимир Миколайович Башта Любомир Іванович Бібіка Ірина Ярославівна Булавкін Володимир Петрович Бурачок Андрій Романович Вовк Назар Олегович Гасич Володимир Васильович Гордієнко Сергій Миколайович Гудима Вячеслав Орестович Довганик Андрій Іванович Дудар Євген Євгенович Журба Сергій Ігорович Карачевський Роман Степанович Ковальчук Данило В’ячеславович Козак Володимир Олегович Козак Іван Степанович Косило Андрій Романович Кошіль Олександр Ярославович Курій Юлій Ігорович Люзняк Олег Ярославович Мукасєєв Сергій Михайлович Олексюк Василь Олександрович Пенско Роман Васильович Савчук Богдан Андрійович Сотніков Олександр Вікторович Стаховсьий Роман Володимирович Стрілецький Микола Тарасович Хомяк Степан Степанович Чорний Зіновій Ростиславович Чучвара Андрій Ярославович

Лотоцька Оксана Маркіянівна

Лотоцький Василь Миколайович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.

Загалом таку матеріальну допомогу у Львові вже отримали більше 3600 бійці АТО. На це витратили майже 369 млн грн.

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