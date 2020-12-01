Голову ДВК Зимної Води судитимуть за підроблення протоколу

Голову дільничої виборчої комісії Зимної Води судитимуть за підроблення протоколу про підрахунок голосів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що наступного дня після проведення місцевих виборів 62-річний голова дільничної виборчої комісії с.Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів сільської ради, а саме – власноручно поставив підписи замість всіх членів ДВК.

Як зазначають у прокуратурі, цей факт виявив один з кандидатів у народні депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи.

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Відтак до суду скерували обвинувачувальний акт стосовно 62-річного жителя с.Суховоля, якого обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей у протокол про підрахунок голосів виборців (ч.2 ст.158-3 КК України). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

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