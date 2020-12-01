ОСТАННІ НОВИНИ

Голову ДВК Зимної Води судитимуть за підроблення протоколу

Соломія Головіна

|

Голову дільничої виборчої комісії Зимної Води судитимуть за підроблення протоколу про підрахунок голосів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що наступного дня після проведення місцевих виборів 62-річний голова дільничної виборчої комісії с.Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів сільської ради, а саме – власноручно поставив підписи замість всіх членів ДВК.

Як зазначають у прокуратурі, цей факт виявив один з кандидатів у народні депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи.

Реклама партнерів

Відтак до суду скерували обвинувачувальний акт стосовно 62-річного жителя с.Суховоля, якого обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей у протокол про підрахунок голосів виборців (ч.2 ст.158-3 КК України). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен
Ольга ДЕНИСЯКА
Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен

Через перебої з електропостачанням у Жовківській районній лікарні Львівської області померли двоє хворих на коронавірус ...

Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...