Жителя Стрийщини, який до смерті побив чоловіка, засудили до 8 років тюрми

На Львівщині 28-річного жителя с. Нижня Лукавиця Стрийського району за вбивство засудили до 8 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у вересні 2019 року між обвинуваченим та 41-річним чоловіком виник конфлікт. Під час сварки молодший побив старшого: наносив удари по різних частинах тіла руками і ногами. Внаслідок травм потерпілий помер.

Суд визнав 28-річного парубка винним у скоєнні злочину (ч.2 ст.121 КК України) і засудив до 8 років позбавлення волі.

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