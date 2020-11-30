У перший день зими на Львівщині прогнозують до 11 градусів морозу

У вівторок, 1 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують морозну погоду без опадів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 6 до 11 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 2 градуси морозу – 3 градуси тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці на Львівщині обіцяють туман видимістю 200 – 500 м та ожеледицю на дорогах.

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Мешканців Львівської області закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

Додамо, що 1 грудня в Україні вшановують пам’ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими. Якщо зранку тепло, то відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні – такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль, то піде зима від нас неохоче.

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