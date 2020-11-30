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Оштрафували червоноградця, який пропонував хабар поліції

Ольга Денисяка

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Суд оштрафував на 17 тисяч гривень мешканця Червоноград Львівської області, який пропонував правоохоронцю хабар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що чоловік, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, 28-річний чоловік запропонував правоохоронцю хабар, а натомість хотів, щоб працівник поліції не складав протоколи про правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. грн.

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