ОСТАННІ НОВИНИ

Обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив-2021: стартував прийом заявок

Соломія Головіна

|

На Львівщині стартував обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік. Триватиме прийом заявок на участь до 1 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

 

Так, 30 листопада о 9:00 год. розпочалося проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив. Триватиме прийом заявок до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.

Прийом документів на участь здійснюється виключно на онлайн-платформі на сайті ЛОР.

Реклама партнерів
  • «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
  •  «Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).
  •  «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
  •  «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.
  •  «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
  •  «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

Як зазначають у облраді, тепер зменшено кількість пріоритетів: виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».

Гранична вартість проєкту становить не більше 500 тис грн. Гранична субвенція з обласного бюджету для проєкту становить – 250 тис грн. Мінімальна вартість проєкту, який може брати участь в конкурсі, – не менше 100 тис грн.

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати за тел.: (032) 2-999-808.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...