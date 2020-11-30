Обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив-2021: стартував прийом заявок

На Львівщині стартував обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік. Триватиме прийом заявок на участь до 1 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, 30 листопада о 9:00 год. розпочалося проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив. Триватиме прийом заявок до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.

Прийом документів на участь здійснюється виключно на онлайн-платформі на сайті ЛОР.

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«Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).

«Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.

«Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

Як зазначають у облраді, тепер зменшено кількість пріоритетів: виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».

Гранична вартість проєкту становить не більше 500 тис грн. Гранична субвенція з обласного бюджету для проєкту становить – 250 тис грн. Мінімальна вартість проєкту, який може брати участь в конкурсі, – не менше 100 тис грн.

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати за тел.: (032) 2-999-808.

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