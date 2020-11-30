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На Сколівщині 25-річний молодик жорстоко побив односельця дерев’яною палицею

Соломія Головіна

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Мешканцю одного з сіл Сколівського району, який побив односельця дерев’яною палицею, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження, загрожує до 8 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що інцидент трапився пізно ввечері 27 листопада. Між двома парубками виник конфлікт, під час якого 25-річний місцевий мешканець наніс 27-річному односельцю удари дерев’яною палицею.

Постраждалого молодого чоловіка госпіталізували. За висновками експертів, нанесені травми відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

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Відтак 28 листопада зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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