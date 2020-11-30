На Чорновола забудовник самовільно зрізав 6 ялинок. У мерії відреагували

На просп. В. Чорновола «Авалон» зрізав 6 ялинок на території, яку готують під забудову. У Львівській міськраді кажуть, що вимагатимуть від забудовника озеленення всього мікрорайону та облаштування скверу. Про це повідомляє Львівський портал.

На зрізані ялинки поруч із «Ашаном» на просп. В. Чорновола на Гарячу лінію міста в понеділок, 30 листопада, поскаржилась львів’янка Наталія Станкевич.

Жінка оприлюднила фото, на яких видно зрубані дерева біля ділянки, яку готують під забудову.

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На цей випадок уже відреагували у Львівській міськраді. Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач повідомив, що компанія «Авалон» самовільно зрізала 6 ялинок на території будівництва на просп. В. Чорновола.

Відтак тепер від забудовника вимагатимуть озеленення всього мікрорайону та облаштування скверу.

«Вважаємо дії компанії «Авалон» щонайменше неправильними і недоброчесними. Оскільки згоди на зрізку дерев міська рада не давала, будемо ставити питання про відповідальність згідно із законом. Також тепер вимагатимемо ще більшої компенсації від забудовника. Звісно, у плані озеленення. Мова не лише про висадження нових дерев, а й про можливість створення зелених стін на будинках і облаштування скверу в мікрорайоні на тій ділянці, яку визначить міська рада», – написав на своїй сторінці у Facebook Любомир Зубач.

Зазначимо, що компанія «Авалон» будує цілий квартал на території, обмеженій просп. Чорновола, вулицями Хімічною, Замарстинівською і Ремісничою. У мерії створили окрему робочу групу, до складу якої увійшли посадовці, представники забудовника та місцеві мешканці.

10 листопада на одному з засідань робочої групи представник «Авалону» заявив, що два місяці компанія працювала над тим, аби пересадити згадані 6 ялинок, втім гарантії, що дерева приживуться не було, відтак їх вирішили зрізати.

При цьому компромісу з місцевими жителями забудовник шукати не планує, втім готовий збільшити озеленення на території та долучитися до облаштування скверу, якщо Львівська міськрада виділить під це землю.

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Фото: Наталія Станкевич