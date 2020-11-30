ОСТАННІ НОВИНИ

На 90-му році життя помер член Львівського братства ОУН-УПА Мирослав Меркун

Соломія Головіна

|

Сьогодні, 30 листопада, на 90-му році життя відійшов політреферент і станичний Личаківської станиці Львівського крайового братства ОУН-УПА, громадський активіст Мирослав Меркун. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, завтра, 1 грудня, об 11:00 год. у ритуальному залі каплиці Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Пекарська, 52) відбудеться прощання і чин похорону. Поховають Мирослава Меркуна на полі № 86а – Меморіалі «Стіна Пам’яті УПА» Личаківського кладовища.

Реклама партнерів

Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково – у масках чи респіраторах.

З 1990 року Мирослав Меркун брав участь у громадській роботі, був активістом Руху, членом «Просвіти», очолював осередок «Меморіалу». Був учасником Світового з’їзду вихідців з Яворівщини у 2020 році в Яворові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...