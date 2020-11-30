На 90-му році життя помер член Львівського братства ОУН-УПА Мирослав Меркун

Сьогодні, 30 листопада, на 90-му році життя відійшов політреферент і станичний Личаківської станиці Львівського крайового братства ОУН-УПА, громадський активіст Мирослав Меркун. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, завтра, 1 грудня, об 11:00 год. у ритуальному залі каплиці Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Пекарська, 52) відбудеться прощання і чин похорону. Поховають Мирослава Меркуна на полі № 86а – Меморіалі «Стіна Пам’яті УПА» Личаківського кладовища.

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Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково – у масках чи респіраторах.

З 1990 року Мирослав Меркун брав участь у громадській роботі, був активістом Руху, членом «Просвіти», очолював осередок «Меморіалу». Був учасником Світового з’їзду вихідців з Яворівщини у 2020 році в Яворові.

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Фото: ЛМР