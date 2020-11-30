Копію завіси «Парнас» з Львівської опери продають на аукціоні Sotheby`s

На офіційному сайті аукціону Sotheby`s на продаж виставили унікальний мистецький артефакт – копію театральної завіси «Парнас» польського художника Генрика Семирадського. Оригінал вже понад 100 років зберігається у Львівській національній опері. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Оцінена вартість копії сягає близько 600 тис. фунтів стерлінгів.

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Розмір оригіналу – становлять 6*9 м. Її ж зменшена копія (91*147 см), яку виставили на аукціон вперше, була створена художником вже після написання повнорозмірної куртини.

«Композиція є майже точною репродукцією першої версії. Вона є унікальним прикладом використання художником фототехніки під час виконання своїх робіт. Виконана олією на полотні», – зазначають у Львівській опері.

Додамо, що глядачі Львівської національної опери мають ексклюзивну можливість побачити оригінальну завісу «Парнас» Генрика Семирадського.

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Фото: sothebys.com