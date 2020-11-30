Із Росії в Україну намагались ввезти контрабанду Covid-тестів

У Сумській області на березі Ворскли прикордонники викрили контрабандистів, які, втікаючи, залишили коробки із елітними товарами та Covid-тестами. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Порушників виявили в неділю ввечері, 29 листопада, біля населеного пункту Олександрівка, що на Сумщині. На березі річки Ворскла, що протікає вздовж українсько-російського кордону, правоохоронці побачили чотирьох невідомих осіб.

Аби затримати їх, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, втекли на територію Росії.

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«У 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, в тому числі й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарські годинники класу «люкс» Hublot, ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії Patek Philippe, два флакони парфумів Accento Sospiro та Sospiro Opera, а також чотири футляри для зберігання елітних годинників», – йдеться у повідомленні.

Попередньо весь товар оцінили у понад 9 млн грн. Наразі тривають пошуки контрабандистів.

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Відео, фото: Держприкордонслужба