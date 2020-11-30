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14-річна гімнастка зі Львова виборола «золото» на чемпіонаті Європи

Наталя Дуляба

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14-річна львів’янка Каріна Сидорак, виступаючи у складі національної збірної, виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Юна гімнастка Каріна Сидорак здобула першість, виступаючи на чемпіонаті Європи у складі національної збірної. Спортсменка є вихованкою тренерів Катерини Сороковської та Ірини Іванів.

Друге місце зайняли гімнастки з Ізраїлю, а третє – з Азербайджану.

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Під час ще одного дня змагань Каріна Сидорак виборола ще й «срібло» у вправі зі стрічкою. Першою стала болгарка Стіляна Ніколова, третьою – гімнастка з Ізраїлю Дар’я Атаманов.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з художньої гімнастики проходив у Києві й завершився 29 листопада. Участь у змаганнях взяли гімнастки з 23 країн Європи.

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Фото: ЛОДА

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