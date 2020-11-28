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На Львівщині судитимуть ще одного члена ДВК

Ольга Денисяка

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Слідчі Пустомитівського відділу поліції викрили члена дільничної виборчої комісії, який під час виборів депутатів та голів місцевих рад підробив протокол підрахунку голосів виборців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, 26 жовтня, близько 11:30 год, член дільничної виборчої комісії села на Пустомитівщині підробив уточнений протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів до сільської ради, зазначивши недостовірну кількість голосів. У подальшому він передав підроблений протокол до територіальної виборчої комісії.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.158-3  (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, включення до виборчої документації  завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу країни.

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25 листопада члену ДВК було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, а 27 листопада слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін п’ять років.

Львівський портал повідомляв, що у Стрийському районі судитимуть п’ятьох членкинь ДВК, яких підозрюють у фальсифікації виборів до Львівської обласної ради.

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