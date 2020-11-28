На Львівщині судитимуть ще одного члена ДВК

Слідчі Пустомитівського відділу поліції викрили члена дільничної виборчої комісії, який під час виборів депутатів та голів місцевих рад підробив протокол підрахунку голосів виборців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 26 жовтня, близько 11:30 год, член дільничної виборчої комісії села на Пустомитівщині підробив уточнений протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів до сільської ради, зазначивши недостовірну кількість голосів. У подальшому він передав підроблений протокол до територіальної виборчої комісії.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.158-3 (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, включення до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу країни.

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25 листопада члену ДВК було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, а 27 листопада слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін п’ять років.

Львівський портал повідомляв, що у Стрийському районі судитимуть п’ятьох членкинь ДВК, яких підозрюють у фальсифікації виборів до Львівської обласної ради.

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