Львів'ян запрошують на мюзикл-сенсацію «Гуцулка Ксеня»

25 грудня о 15:00 і о 19:30 год. у Львівському оперному театрі покажуть мюзикл-сенсацію – «Гуцулка Ксеня». Шоу проходитимуть згідно дотримання усіх карантинних норм. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Народжена у Івано-Франківську під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського, вистава спричинила справжню сенсацію.

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Організатори називають 4 причини, чому необхідно відвідати цю подію:

Музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича, яка звучить у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави. Композиції настільки легкі та приємні на слух, що ці мелодії ви будете наспівувати ще не один тиждень! Масштабність дійства, в якому приймають участь 30 акторів, захоплює та приголомшує, а танцювальні номери з елементами сучасної хореографії в той же час зберігають автентичний український лейтмотив. Гармонійне поєднання сучасних технологій з українською автентикою. Це – справжнє шоу! Зокрема, серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди «Show Service», яке створює неймовірні ефекти як на сцені, так і в залі. Сюжет, такий же легкий та цікавий, як і музика мюзиклу. До Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Квитки – за посиланням.

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