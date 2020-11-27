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«Zbir для Zvir». Бібліотеки організували благодійну акцію для тварин

Соломія Головіна

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Публічні бібліотеки Львова організують акцію «Zbir для Zvir: благодійний збір (їжі, одягу, ліків) для звіряток», яка триватиме з 4 листопада до 25 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Долучитися до благодійної акції можуть усі охочі, принісши у бібліотеку: рисову та гречану крупу; корм і лежанки для котиків та песиків; корм для гризунів, папуг; наповнювачі для лотків; поїлки ніпельні; повідки; ошийники; одноразові пеленки; ліки (вітаміни, засоби від паразитів); клітки (для гризунів та птахів).

Все це мешканці можуть приносити у бібліотеки за зручною для них адресою:

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  • ЦМБ імені Лесі Українки, Перша львівська медіатека, вул. Мулярська, 2а;
  • бібліотека-філія № 6, вул. Городоцька, 139;
  • бібліотека-філія № 7, вул. Золота, 40;
  • бібліотека-філія № 8, вул. Устияновича, 4;
  • бібліотека-філія № 14, вул. Мазепи, 11;
  • бібліотека-філія № 15,вул. Повітряна, 88;
  • бібліотека-філія № 18 (Сенсотека) — вул. Уласа Самчука, 22 (Стрийський парк);
  • бібліотека-філія № 23, вул. Тернопільська, 9;
  • бібліотека-філія № 25, пр. Червоної Калини, 58;
  • бібліотека-філія № 32,вул. Виговського, 79;
  • бібліотека-філія № 33, вул. Хуторівка, 24;
  • бібліотека-філія № 37 (SPILNO бібліотека), вул. Миколайчука, 1;
  • бібліотека-філія № 38, вул. Ніщинського, 27;
  • бібліотека-філія № 40, вул. Зелена, 130;
  • бібліотека-філія № 44, вул. С. Петлюри, 43.

«Ми закликаємо кожного долучитися до благодійної акції, адже чотирилапі потребують нашої турботи!» – зазначають організатори.

Зібрані під час акції речі будуть передані у ЛКП «Лев» та Домівку врятованих тварин.

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