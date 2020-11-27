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Суп «бур’ян» та хлібці з соломою. В Україні запустили онлайн-ресторан пам'яті з «стравами» часів Голодомору

Соломія Головіна

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До 87-ї річниці  жертв Голодомору студенти Української академії лідерства запустили перший онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані від 1932».

«Ми не ресторатори, проте відкрили унікальний проєкт – перший у світі онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932». Напередодні дня пам’яті жертв Голодомору студенти Академії відтворили страви, якими харчувалися українці у голодні роки: затеруха з перетертої кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи тощо. Ціна кожної страви – врятовані людські життя. Частину рецептів створені за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити», – наголошують ініціатори проєкту.

У так званому меню:

  • трав’яники – випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону

  • палянички – випечені подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді

  • хлібці – запечена кришена солома разом із просяною й гречаною половою, макухою з конопляного сім’я, товченого в ступі

  • коржик – перетерта в борошно кора дуба, подрібнене коріння очерету і лободи

  • суп «бур’ян» – зварений качан кукурудзи та трава

  • затеруха – запечене тісто з борошна, кори берези та води

  • хліб – тісто з перетертої кори зі жменькою висівок та листям лободи

  • товченики – перетерта з сіллю дрібна рибка, запечена в чавунках

  • буряк – запечений буряк та молоде листя буряка

Додамо, що Національний музей Голодомору-геноциду українців закликає українців 28 листопада запалити свічку у своєму вікні в пам’ять про всіх заморених голодом під час Голодомору 1932-1933 років.

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Фото: скріншоти з сайту першого онлайн-ресторану пам’яті

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