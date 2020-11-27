INSO-LVIV зіграє концерт без диригента до 250-річчя Бетховена

Оркестр INSO-LVIV не перестає дивувати. Цього разу музиканти підготували концерт без диригента до 250-річчя Бетховена. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Оркестр INSO-LVIV присвячує цілий концерт творчості великого композитора і 3 грудня 2020 року о 19:00 на сцені Львівської національної філармонії презентуватиме проект BEETHOVEN 250.

Програма:

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Людвіґ ван Бетховен Потрійний концерт op.56 Людвіґ ван Бетховен концерт для скрипки з оркестром D-dur ,op.61

Виконавці

Валерій Соколов – скрипка

Роман Лопатинський – фортепіано

Олексій Шадрін – віолончель

У програмі одні з найвідоміших та найскладніших творів Бетховена. Концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано, відомий також як Потрійний концерт, був написаний Бетховеном в 1803 р, а в 1804 опублікований видавництвом Breitkopf & Hartel. Вибір соло інструментів робить його фактично концертом для фортепіанного тріо, і це єдиний концерт Бетховена для понад одного соло інструменту.

Єдиний у Бетховена і Концерт для скрипки з оркестром (1806, op. 61) належить до найскладніших творів скрипкового репертуару. Справа не стільки в технічних труднощах, які не мають самодостатньої цінності, скільки в глибині змісту, що вимагає високої виконавської зрілості.

Бетховен присвятив Скрипковий концерт своєму другу дитинства Стефану фон Бройнінг. Офіційна критика не відразу гідно оцінила новий шедевр Бетховена. Однак чудова музика швидко завойовувала популярність у слухачів і виконавців, і незабаром Скрипковий концерт Бетховена – одне з найпрекрасніших творів цього жанру – став справжньою перлиною скрипкового репертуару світу.

Квитки можна придбати в касі філармонії з 15.00 до 18.00.

Ціна 200 – 400 грн.