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ДахаБраха дасть ексклюзивний концерт у Львові

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться грандіозний живий виступ гурту «ДахаБраха». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Львів’ян запрошують послухати гурт, який став справжнім музичним феноменом, адже жодна група так філігранно і сучасно не розпоряджалася українським фольклором.

Усі, хто придбав квитки на перенесений на 2021 рік концерт у Львівському Оперному Театрі, можуть обміняти квитки по номіналу на цьогорічну подію. (Щодо зміни квитків звертатися на [email protected]).

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Концерт із карантинними обмеженнями відбудеться 9 грудня о 19:00 у Malevich Concert Arena.

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