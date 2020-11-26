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Житель Львівщини загримів за ґрати через порушення умовного покарання

Андрій Котенський

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Житель Львівщини 143 рази порушив умови адміністративного нагляду та врешті потрапив за ґрати. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

 

За даними прокуратури, закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 24-річного жителя Миколаївського району за системне порушення правил адміністративного нагляду – тимчасових примусових профілактичних засобів спостереження і контролю за особами звільненими з місць позбавлення волі.

Встановлено, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік, замість вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і повідомляти про зміну місця перебування, як це передбачено умовами адміннагляду, 143 рази самовільно залишив місце проживання, за що його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

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Враховуючи той факт, що обвинувачений мав іспитовий термін за попередні злочини, але систематично здійснював правопорушення, суд погодився з доводами прокурора Золочівської місцевої прокуратури і визнав обвинуваченого винним.

Відтак суд відправив порушника для відбування призначеного покарання за попередні злочини і додатково засудив на три місяці арешту за порушення правил адміністративного нагляду.

Тепер чоловік проведе за ґратами понад три роки.

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