Житель Львівщини загримів за ґрати через порушення умовного покарання

Житель Львівщини 143 рази порушив умови адміністративного нагляду та врешті потрапив за ґрати. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

За даними прокуратури, закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 24-річного жителя Миколаївського району за системне порушення правил адміністративного нагляду – тимчасових примусових профілактичних засобів спостереження і контролю за особами звільненими з місць позбавлення волі.

Встановлено, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік, замість вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і повідомляти про зміну місця перебування, як це передбачено умовами адміннагляду, 143 рази самовільно залишив місце проживання, за що його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

Реклама партнерів

Враховуючи той факт, що обвинувачений мав іспитовий термін за попередні злочини, але систематично здійснював правопорушення, суд погодився з доводами прокурора Золочівської місцевої прокуратури і визнав обвинуваченого винним.

Відтак суд відправив порушника для відбування призначеного покарання за попередні злочини і додатково засудив на три місяці арешту за порушення правил адміністративного нагляду.

Тепер чоловік проведе за ґратами понад три роки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.