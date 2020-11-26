Винниківське кладовище перенесли в онлайн

Для винниківського кладовища розробили спеціальний сайт, на який перенесли всі надгробки, а також інформацію про зарезервовані ділянки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Винниківської міськради.

У Винниках створили окремий сайт місцевого кладовища, який знаходиться на вул. Тихій.

На ньому ознакували місця існуючих поховань та ділянки, які є зарезервовані. При цьому в режимі онлайн можна ознайомитися з прізвищами померлих, їхніми датами народження і смерті.

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Перш ніж запустити такий сайт, працівники Винниківської міськради спільно з комунальним підприємством «Ритуальна служба «Меморіал» провели облік поховань і сформували відповідну базу.

«Ми відкрили ширший доступ до інформації, зокрема, можна ознайомитись з особистими даними родичів похованих, для прикладу, в разі пошкодження пам’ятниками чи форс-мажорної ситуації; дізнатись місце попереднього проживання померлого», – розповів начальник відділу міжнародного партнерства та інвестиційних програм Винниківської міськради Роман Хім’юк.

(Блакитним кольором позначено існуючі могили, червоним – зарезервовані місця для поховань. Натисніть на зображення для збільшення)

Подивитись на винниківське кладовище онлайн можна за цим посиланням.

Зазначимо, що цвинтар на вул. Тихій у Винниках працює з 2013 року.

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