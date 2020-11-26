У Турці побились школярки: поліція відкрила кримінал

У місті Турка на Львівщині 12-річні школярки побили однолітків. Правоохоронці знайшли в соцмережах відео бійки та відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

24 листопада дві мешканки села на Турківщині повідомили у поліцію про те, що їхніх доньок побили. За словами заявниць, тілесні ушкодження їх дітям були нанесені, відповідно, одній 17, іншій – 19 листопада.

25 листопада у соціальних мережах правоохоронці виявили відео бійки, про яку йшлось в одній із заяв, поданих у поліцію напередодні.

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Як встановили поліцейські, бійка відбулась у місті Турка. Також встановлені особи усіх учасниць події – двох дівчат, про побиття яких заявили їх матері та трьох інших віком 12 років. Усі неповнолітні були опитані у присутності батьків та психологів.

За двома фактами побиття відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін до двохсот годин, або виправні роботи на термін до одного року.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вчинення правопорушень.

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