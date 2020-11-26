У селі на Яворівщині завершують реставрацію 250-річного храму

У селі Морянці Яворівського району завершують реставрацію храму Успіння Пресвятої Богородиці, який спорудили у XVIII столітті. Роботи на пам’ятці тривають уже два роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Морянцях є пам’яткою архітектури місцевого значення. Реставрувати її почали ще у 2018 році і тепер роботи наближаються до фінальної стадії.

За два роки у храмі відновили куполи, покрили їх міддю, замінили підвалини по всьому периметру церкви, укріпили несучі стіни, відреставрували вікна та двері. Протягом цього року всі роботи проводили вже всередині дерев’яної церкви.

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«Сьогодні тут завершено майже всі роботи, які були заплановані у проєкті. Далі громада хоче реставрувати храмову дзвіницю», – розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Олена Василько.

Реставрацію храму у Морянцях проводили у межах обласної програми охорони і збереження культурної спадщини. Протягом 2018-2020 років на роботи витратили майже 7,1 млн грн. Половину з них виділили з бюджету області, іншу – дала Краковецька селищна рада.

Церкву Успіння Пресвятої Богородиці в Морянцях збудували у 1766 році.

Загалом на території Яворівського району розташовано 69 пам’яток архітектури, 23 із них є пам’ятками архітектури національного значення.

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Фото: ЛОДА