Судитимуть мешканця Дрогобиччини, який побив майстра лісу

На Львівщині судитимуть 67-річного мешканця Дрогобиччини, який заподіяв тілесні ушкодження представнику державної лісової охорони. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що у березні 67-річний мешканець Дрогобицького району, намагаючись вивезти з лісового масиву урочища «Долішнє» Дрогобицького лісового господарства незаконно зрізані колоди вільхи, не відреагував на законну вимогу 42-річного майстра лісу зупинити віз та припинити незаконні дії.

«Натомість, намагаючись втекти від співробітника державної лісової охорони, він завдав йому удару в обличчя та в інші ділянки тіла батогом з металевою основою, спричинивши тілесні ушкодження, які, згідно висновку експерта, відносяться до середнього ступеня тяжкості», – інформують у поліції.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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