Скаржитись на роботу електротранспорту тепер львів’яни можуть на окрему гарячу лінію

ЛКП «Львівелектротранс» запустило власну гарячу лінію, куди пасажири можуть звертатися за необхідною інформацією та подавати скарги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

«Львівелектротранс» запустив гарячу лінію, аби покращити якість обслуговування пасажирів. Вона працює щодня з 06:00 год. ранку і до опівночі.

На дзвінки відповідатимуть оператори, які будуть приймати скарги пасажирів та відповідати на їхні запитання. Якщо ж зв’язатися з оператором не вдасться, то підприємство рекомендує писати на електронну пошту: [email protected]

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Телефон гарячої лінії «Львівелектротрансу»: 0-800-300-055.