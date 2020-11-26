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Скаржитись на роботу електротранспорту тепер львів’яни можуть на окрему гарячу лінію

Наталя Дуляба

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ЛКП «Львівелектротранс» запустило власну гарячу лінію, куди пасажири можуть звертатися за необхідною інформацією та подавати скарги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

 

«Львівелектротранс» запустив гарячу лінію, аби покращити якість обслуговування пасажирів. Вона працює щодня з 06:00 год. ранку і до опівночі.

На дзвінки відповідатимуть оператори, які будуть приймати скарги пасажирів та відповідати на їхні запитання. Якщо ж зв’язатися з оператором не вдасться, то підприємство рекомендує писати на електронну пошту: [email protected]

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Телефон гарячої лінії «Львівелектротрансу»: 0-800-300-055.

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