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Рівень інвестицій у Львівщину впав удвічі

Наталя Дуляба

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За дев’ять місяців 2020 року рівень капітальних інвестицій у Львівську області знизився удвічі і становив лише 10,1 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

Протягом січня-вересня у Львівщину інвестували 10,1 млрд грн. Індекс капітальних інвестицій знизився на 50,1% і становив лише 49,9%, хоча у січні-вересні 2019 року він складав 111,4%.

Основним джерелом інвестування були власні кошти підприємств та організацій – понад 5,2 млрд грн. Ще майже 766 млн грн у Львівщину вклали банківських кредитів та інших позик, держава вклала в область 629,2 млн грн, а місцева влада – трохи більше 1 млрд грн.

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98% всіх інвестицій на Львівщині вклали у матеріальні активи:

  • у закупівлю інвентарю, машин та обладнання – 2,9 млрд грн;
  • у житлове будівництво – 2,4 млрд грн;
  • у нежитлове будівництво – 1,7 млрд грн;
  • в інженерні споруди – 1,6 млрд грн;
  • у транспорт – 455,6 млн грн;
  • у землю – 54,5 млн грн.

Щодо інвестування у нематеріальні активи, то 107,6 млн грн вклали в області в програмне забезпечення, ще 71,9 млн грн – у права, патенти і ліцензії.

Найбільше капітальних інвестицій, 3,7 млрд грн, на Львівщині цьогоріч освоїли промислові підприємства.  Трохи більше 1 млрд грн освоїли підприємства, що постачають електроенергію, газ, пару та кондиційоване повітря.

904,1 млн грн – підприємства, що виробляють продукти харчування, напої і тютюнові вироби. Ще 478,1 млн грн – деревообробні підприємства, компанії, що виготовляють папір і ведуть поліграфічну діяльність, 303,2 млн грн – підприємства машинобудування.

Підприємства держуправління, оборони, обов’язкового соціального страхування освоїли більше 1,3 млрд грн інвестицій; оптової та роздрібної торгівлі – 892,1 млн грн; підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 626,4 млн грн.

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