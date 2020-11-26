П'яний стриянин на BMW насмерть збив 74-річного чоловіка

У Стрию нетверезий водій BMW наїхав на 74-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Смертельна ДТП сталася сьогодні, 26 листопада, близько 13:15 год. на вулиці Вокзальній у райцентрі.

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Як встановили слідчі, водій автомобіля BMW, 52-річний стриянин, скоїв наїзд на пішохода, також жителя Стрия віком 74 роки, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Під час медичного освідчення було встановлено, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,0 проміле).

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років.

Водія «БМВ» затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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