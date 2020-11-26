На Львівщині судять керівника через неналежний ремонт дороги у Городку

На Львівщині слідчі повідомили про підозру директору фірми, який заподіяв громаді Городка істотну матеріальну шкоду на ремонті дороги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, директор одного з ТзОВ, до службових обов’язків якого входив контроль за виконанням дорожніх робіт у Городоцькому районі, виконав їх неналежно, чим спричинив шкоду громадським інтересам. За скоєне підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще три роки.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 36-річний мешканець міста Рава-Руська, будучи директором одного з підприємств, уклав із Городоцькою міською радою договір про здійснення технічного нагляду за виконанням робіт під час проведення капітального ремонту однієї з доріг у місті Городок.

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У період часу від серпня до грудня 2018 року підозрюваний неналежно виконував свої службові обов’язки. Зокрема, підписував акти приймання виконаних робіт, в які були внесені невикористані будівельні матеріали та невиконані роботи, таким чином завдавши місцевому бюджету істотної матеріальної шкоди.

24 листопада, слідчі Городоцького відділення поліції за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні службової недбалості. Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.