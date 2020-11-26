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Мешканець Жовківщини заявив у поліцію, що «вбив» знайомого: повідомлення виявилося фейком

Соломія Головіна

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Мешканець Жовківського району заявив у поліцію про вбивство свого знайомого. Тіла «вбитого» поліцейські не виявили, натомість виявили його живого та здорового за місцем проживання. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, 25 листопада о 19:30 год. до правоохоронців звернувся 27-річний мешканець одного з сіл Жовківського району та повідомив про те, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вбив свого односельчанина – ровесника. Тіло вбитого чоловіка, за словами заявника, можна знайти під мостом у селі.

На вказане місце негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.

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Тіла нібито вбитого чоловіка правоохоронці не виявили, натомість під час перевірки встановили, що він – живий, та протягом півгодини виявили його неушкодженого за місцем проживання.

На чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про вчинення злочину, склали адмінпротокол за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

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