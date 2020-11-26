Мешканець Бродівщини загинув під час пожежі у власному будинку

Під час пожежі у будинку на Бродівщині загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що пожежа сталась у середу, 25 листопада, орієнтовно о 08:00 год. ранку. Займання виникло в одноповерховому дерев’яному житловому будинку у селі Конюшки, що на Бродівщині.

Під час пожежі загинув 49-річний власник помешкання.

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Причини виникнення займання та всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

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