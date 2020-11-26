Львів’янин пересилав у Росію контрабанду старожитностей

Житель Львова налагодив канал контрабанди культурних цінностей з України до ЄС та Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили у державній прикордонній службі України.

Як встановили правоохоронці, мешканець Львова тривалий час відправляв предмети культурної цінності за кордон за допомогою міжнародних поштових відправлень, приховуючи товар серед інших речей.

Клієнтів він підшуковував на спеціалізованих сайтах в Інтернеті. Одну з таких посилок у вересні вилучили охоронці кордону на митному посту у Львові.

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Винахідливому ділку оголошено про підозру.

Фото: ДПСУ