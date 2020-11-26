Львів’яни мовчазною ходою вшанують жертв Голодомору

У суботу, 28 листопада, у Львові націоналісти та небайдужі містяни вшанують жертв Голодомору 1932-1933 років. Про е Львівському порталу повідомили організатори події.

Так. о 16:40 біля пам’ятника Степанові Бандері зберуться небайдужі львів’яни і з лампадками та колосками пройдуть мовчазною ходою до пам’ятника Тарасові Шевченку. Після ходи відбудеться віче.

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Зазначимо, наприкінці листопада в Україні традиційно вшановують пам’ять про загиблих від голоду українців, штучно створеного радянською владою. Голодомор – це одна з найтрагічніших сторінок української історії. Всього за рік, з 1932 по 1933 рік, від голоду в загинули мільйони українських селян та містян.

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Зображення: організаторів