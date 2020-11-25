У Львові підготували пункти обігріву для бездомних людей

У Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них традиційно функціонуватиме у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Інший пункт обігріву буде розміщено у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, пункти обігріву прийматимуть відвідувачів одразу, як знизиться температура повітря. У Центрі обліку пункт функціонуватиме щоденно з 09:00 год. до 20:00 год. (з 20:00 до 09:00 год. для бездомних осіб працює відділення нічного перебування), а на вул. Личаківській, 56 – в робочі дні з 09:00 до 18:00 год. й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку буде забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні особи зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергуватимуть у пункті обігріву, взаємодіятимуть з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуться волонтери», – розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

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Уже певний період працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних осіб, які звертаються в установу, про те, що діятимуть пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання. До слова, будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, обладнають відповідними вивісками.

Водночас, Львівська міська рада звертається до усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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