ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові підготували пункти обігріву для бездомних людей

Ольга Денисяка

|

У Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них традиційно функціонуватиме у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Інший пункт обігріву буде розміщено у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, пункти обігріву прийматимуть відвідувачів одразу, як знизиться температура повітря. У Центрі обліку пункт функціонуватиме щоденно з 09:00 год. до 20:00 год. (з 20:00 до 09:00 год. для бездомних осіб працює відділення нічного перебування), а на вул. Личаківській, 56 – в робочі дні з 09:00 до 18:00 год. й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку буде забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні особи зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергуватимуть у пункті обігріву, взаємодіятимуть з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуться волонтери», – розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Реклама партнерів

 

Уже певний період працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних осіб, які звертаються в установу, про те, що діятимуть пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання. До слова, будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, обладнають відповідними вивісками.

Водночас, Львівська міська рада звертається до усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...