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Нацбанк попереджає про шахраїв, які обіцяють «онлайн-компенсації»

Ольга Денисяка

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У Національному банку радять громадянам не довіряти повідомленням про так звані «онлайн-компенсації від держави». Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, передає Львівський портал.

 

Зазначається, що «онлайн-компенсація від держави» – ще один гачок, на який шахраї ловлять довірливих українців. В НБУ пояснюють, що злочинці користуються непростим становищем, у яке потрапили громадяни у зв’язку з пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на оплату будь-чого: комунальних чи медичних послуг, товарів іноземного виробництва тощо.

У Нацбанку розкрили схему зазначеної афери: потенційна жертва отримує смс-повідомлення, що спрямовує її на шахрайський сервіс, потім на екрані з’являється інформація, що користувачу призначено «кругленьку» суму компенсації, наприклад, 50 тис. грн, і для того, щоб отримати гроші, необхідно оплатити незначну комісію – 100-200 грн.

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Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить всі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка.

У банку радять громадянам, які отримали подібні повідомлення, перевірити інформацію через надійні джерела. Щодо питань компенсації від держави, то фахівці НБУ радять звертатися до профільної державної установи за своїм місцем проживання.

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