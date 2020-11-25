На Яворівщині чоловік під час будівельних робіт впав з даху будівлі і пошкодив хребет

У с. Віжомля Яворівського району 24 листопада чоловік впав з риштування даху господарської будівлі під час будівельних робіт і отримав травму хребта. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 24 листопада о 15:10 год. Так, під час проведення будівельних робіт 65-річний чоловік впав з риштування даху господарської будівлі на бетонне перекриття.

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Внаслідок падіння чоловік отримав травму хребта, не міг самостійно спуститися та потребував транспортування до лікувального закладу.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою висувної драбини, рятувальної мотузки та нош травмованого зняли з перекриття будівлі та транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Далі постраждалого госпіталізували до Новояворівської районної лікарні в стані середнього ступеня важкості.

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Фото: ДСНС Львівщини