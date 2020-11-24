ОСТАННІ НОВИНИ

За крадіжку авто 27-річного парубка засудили до п’яти років тюрми

Соломія Головіна

|

Мешканця Харківщини, який напідпитку поцупив автомобіль у Кам’янка-Бузькому районі, засудили до 5 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що 27-річний житель Харківської області у січні цього року, перебуваючи на іспитовому терміні, у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволодів автомобілем FIAT DOBLO, який був у дворі мешканця с. Дернів Кам’янка-Бузького району.

Наразі судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо молодика, якого обвинувачували у незаконному заволодінні транспортним засобом на Львівщині, що завдало значної матеріальної шкоди (ч.2 ст.289 КК України), закінчено.

Реклама партнерів

Зазначається, що суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури та визнав молодого чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 2 місяці з конфіскацією всього належного майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...