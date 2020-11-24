За крадіжку авто 27-річного парубка засудили до п’яти років тюрми

Мешканця Харківщини, який напідпитку поцупив автомобіль у Кам’янка-Бузькому районі, засудили до 5 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 27-річний житель Харківської області у січні цього року, перебуваючи на іспитовому терміні, у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволодів автомобілем FIAT DOBLO, який був у дворі мешканця с. Дернів Кам’янка-Бузького району.

Наразі судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо молодика, якого обвинувачували у незаконному заволодінні транспортним засобом на Львівщині, що завдало значної матеріальної шкоди (ч.2 ст.289 КК України), закінчено.

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Зазначається, що суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури та визнав молодого чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 2 місяці з конфіскацією всього належного майна.

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