З фонду боротьби з COVID-19 використали 62% коштів

Станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 мільярд гривень, з них на охорону здоров’я – близько 8 мільярдів. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, вже використано 62% коштів фонду, тобто 41 з 66 мільярдів гривень. На охорону здоров’я витратили лише 42% з передбачених 18,5 мільярда. З них найбільше (4,2 мільярда) було спрямовано на доплати медпрацівникам.

Близько 2 мільярдів витратили на будівництво та ремонт приймалень, 0,8 мільярда – засоби індивідуального захисту та забезпечення лабораторій. Ще 571 мільйон субвенції до місцевих бюджетів спрямували на кисень у лікарнях. На 42 мільйона (42% передбачених коштів) МОЗ закупило апаратів штучної вентиляції легень

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Найменше витратили на закупівлю обладнання для приймалень – лише 10% коштів з передбачених 4,7 мільярда.

У сфері соцзахисту використали вже 80% виділених коштів, а саме 9,4 мільярда. На стимулювання економіки використано 64% коштів, близько 21 мільярда. Перераховано вже 66% виділених коштів на дороги – 20,8 з 31,5 мільярда.

На креативні індустрії та культуру уряд виділив 1 мільярд, проте використано наразі лише 5,8%, а саме 58 мільйонів.

Найкраще з коштами впорались в МВС – виділену на правопорядок частину фонду (2,7 мільярда) у міністерстві використали на 92%.

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із яких наразі використано 324 млн грн або 50%.

Нагадаємо, 22 вересня, депутати незадовільно оцінили роботу Кабміну у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Основною причиною є недофінансування обласних лікарень, котрі є на передовій з COVID-19. Депутатів облради та голову ЛОР обурило те, що Кабмін не виділив коштів Львівщини з «ковідного» фонду на боротьбу з пандемією в області.

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