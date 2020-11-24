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У Львові розшукують безвісти зниклого 20-річного військового

Ольга Денисяка

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Поліцейські розшукують безвісти зниклого у Львові військовослужбовця Сергія Грищенка Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Востаннє хлопця бачили 18 листопада близько 21:30 год. на вулиці Науковій у Львові.

Прикмети: вік 20 років, ріст 175 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся чорне, стрижка коротка, обличчя овальне, ніс прямий, очі коричневого кольору. Був одягнутий у балонову куртку червоного кольору із капюшоном, джинси синього кольору, мав при собі рюкзак темно-синього кольору.

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Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування військовослужбовця,  повідомити про це на оперативну лінію 102 або за телефоном 380673535804.

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