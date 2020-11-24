Стартував спільнокошт для проєкту про українське мистецтво для дітей

На сайті Вiggggidea триває спільнокошт для проекту «Genius Kids», який має на меті збільшити обізнаність дітей в українському мистецтві, познайомити з українськими художниками, техніками та стилями живопису, графіки. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Спільнокошт перший етап конкурсу на грант в рамках програми Культурного фонду «Діти культури».

Автори проєкту планують говорити про українське мистецтво в доступній для дітей і цікавій, навіть дорослим, формі. Робитимуть це на спеціальній навчальній платформі, що важливо – з сурдоперекладом.

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Genius Kids не є комерційним проектом, а спільнокошт — можливість сказати більше, залучити більше людей, розширити спільноту та впливати на формування світоглядних речей в суспільстві.

Зібрані кошти стануть частиною фінансування, за яке команда Genius Kids запустить навчальну програму та низку відео уроків з історії мистецтва і живописних технік для навчання в онлайн форматі, з додатковою опцією — сурдоперекладом.

Крім того, у планах авторів проекту поширити та розповсюдити програму серед організацій та структур, які працюють з дітьми з вадами слуху.

«У нас чимало психологів, тож ми добре знаємо наскільки важливим і потрібним є вплив мистецтва та творчості на розвиток дитини. Ми хочемо, щоб діти були щасливі. Ми мріємо, щоб вони вміли бачити прекрасний світ, вміли творити, знаходити рішення, проявляти свою креативність, щоб не втрачали свою самоідентифікацію. Ми хочемо, щоб українські діти знали українських митців. Знали, що генії бувають не лише за кордоном. Карантин показав, що бувають обставини, які обмежують людські можливості. Оскільки проєкт розрахований для онлайну, то не матиме кількісних обмежень користувачів. А ще точно збільшить чисельність прихильників українського мистецтва, як в Україні, так і в світі. А це – ще більше можливостей для діток, відсутність кордонів та перешкод для вивчення прекрасного», – переконані творці Genius Kids.

Сума, яку буде зібрано на biggggidea необхідна, щоб почати створювати перші відео уроки та навчальну платформу для дітей.

Після цього автори Genius Kids мріють створити навчальні програми для дітей: з математики, музики, анімації, дизайну, з вивчення мов, історії, навіть заняття з логопедії й все це з практичними завданнями та з супроводом педагога під час занять.

Підтримуючи проект, благодійники отримують подарунки: листівки, постери, екологічні ялинкові прикраси, екоторбинки, участь у воркшопі тощо.

Збір коштів триватиме до 25 грудня. Підтримати проект можна за посиланням:

biggggidea.genius-kids

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