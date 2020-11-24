Низка вулиць 25 листопада залишиться без води. Перелік

У середу, 25 листопада, у Львові через ремонтні роботи 12 вулиць Львова залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

Завтра проводитимуть аварійні ремонтні роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на вул. Тарнавського – Льва Толстого. У зв’язку з цим з 10:00 до 17:00 буде припинено подачу води в Личаківський та Галицький райони. Зокрема, без води будуть такі вулиці:

Архипенка – Всі будинки

Грицая – Всі будинки

Зелена, 78, 80, 82, 84, 86, 83, 85, 87, 89, 102, 102а, 104, 104а,

Й.Сліпого, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 14, 16, 18, 20, 22,

Корольова – Всі будинки

Л. Толстого – Всі будинки

О.Пчілки – Всі будинки

Ольги Басараб – Всі будинки

Самійленка – Всі будинки

Тарнавського – Всі будинки

Черешнева – Всі будинки

Шота Руставелі, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів