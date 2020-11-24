Низка вулиць 25 листопада залишиться без води. Перелік

У середу, 25 листопада, у Львові через ремонтні роботи 12 вулиць Львова залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.
Завтра проводитимуть аварійні ремонтні роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на вул. Тарнавського – Льва Толстого. У зв’язку з цим з 10:00 до 17:00 буде припинено подачу води в Личаківський та Галицький райони. Зокрема, без води будуть такі вулиці:
- Архипенка – Всі будинки
- Грицая – Всі будинки
- Зелена, 78, 80, 82, 84, 86, 83, 85, 87, 89, 102, 102а, 104, 104а,
- Й.Сліпого, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 14, 16, 18, 20, 22,
- Корольова – Всі будинки
- Л. Толстого – Всі будинки
- О.Пчілки – Всі будинки
- Ольги Басараб – Всі будинки
- Самійленка – Всі будинки
- Тарнавського – Всі будинки
- Черешнева – Всі будинки
- Шота Руставелі, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11.
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Вероніка Рой