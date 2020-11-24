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На Старосамбірщині реставрують сторічну ратушу

Наталя Дуляба

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У селі Нове місто Старосамбірського району реставрують сторічну ратушу, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Ратушу у селі Нове місто спорудили у 1910 році, вона слугувала приміщенням магістрату. Дотепер споруда зазнала руйнувань, тому на її реконструкцію загалом потрібно близько 16 млн грн.

На роботи у цьому році передбачили 6 млн грн, решту у ЛОДА обіцяють дофінансувати у 2021 році

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Будівельники зазначають: об’єкт є складним, оскільки необхідно зберегти автентичні фрагменти пам’ятки, зокрема сам каркас та покрівлю.

«Першочергово і найважче було демонтувати складні старі конструкції, опісля на першому поверсі проклали армовану плиту на металевих балках. Зараз важливо до настання морозу здійснити оздоблювальні роботи вежі та перекрити дах», – розповів виконроб підрядної організації «Володар-маркет» Борислав Шавало.

Як розповів голова Добромильської ОТГ Петро Куляс, після реконструкції ратуші повернуть стару назву «магістрат», на першому поверсі  відкриють краєзнавчий музей, на другому – старостат, адже Нове місто матиме статус старостинського округу.

«На вершині ратуші ми збираємось облаштувати місця для відпочинку мандрівників з видом на готичний костел святого Мартина, зведений в XVI-XVII ст., який розташований поруч і теж є пам’яткою архітектури державного значення. Він є популярним серед паломників та туристів з України і Польщі. Переконаний, реставрація ратуші збільшить туристичний потік на Старосамбірщину», – відзначив Петро Куляс.

Завершити реконструкцію сторічної ратуші у Новому місті обіцяють до кінця 2021 року.

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Фото: ЛОДА

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