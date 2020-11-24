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На Львівщині відібрали кращих офіцерів запасу на військову службу

Андрій Котенський

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На Львівщині завершується осінній призов офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, які не проходили службу у Збройних Силах України. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному військовому комісаріаті.

 

В кінці листопада 20 офіцерів, які раніше закінчували військові кафедри і не проходили службу в Збройних силах вирушать у навчальні центри на курси перепідготовки та  підвищення кваліфікації. Навчання триватимуть три місяці, після чого дані військовослужбовці будуть призначені на посади у військових частинах. Термін служби для призваних офіцерів запасу півтори роки.

Під час осіннього призову осіб офіцерського складу запасу кількість бажаючих значно перевищувала кількість вакантних посад у військових частинах. Відбір кандидатів проводився за 16 військово-обліковими спеціальностями.

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За призваними із запасу військовослужбовцями зберігається попереднє місце роботи та середньомісячний заробіток. На офіцерів запасу розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Важливо! Офіцерів запасу, призваних на військову службу в район виконання завдань не відправляють. Військову службу вони проходять у місцях постійної дислокації частин.

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