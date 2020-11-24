Мерія нагадує львівським підприємцям про демонтаж літніх майданчиків до кінця листопада

Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради нагадує, що підприємці повинні демонтувати літні майданчики до 30 листопада. Якщо ці роботи виконано не буде, то районні адміністрації примусово демонтують майданчики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 2020 році дозвіл на функціонування та паспорт отримали 320 літніх майданчиків. Зазначимо, у Львівській міській раді видають дозволи на встановлення літніх майданчиків. Основною умовою отримання дозволу є дотримання архітектурно-художніх вимог.

Якщо підприємці не демонтують свої літні майданчики до 1 листопада, то ці об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу. Цим займатимуться районні адміністрації міста. При цьому відшкодування витрат на демонтаж стягуватимуть з власників.

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