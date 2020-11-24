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Львів’яни зможуть помолитися іконі усміхненої Богородиці

Вероніка Рой

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В Архикатедральному соборі святого Юра виставлять для почитання копію Вифлеємської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Про це йдеться на Facebook-сторінці собору.

 

Так, 28 листопада, з нагоди початку Різдвяного посту, о 17 год. у Соборі святого Юра запалить Вифлеємську лампаду разом з Вифлеємською іконою Божої Матері.

У неділю, 29 листопада, по завершенню Божественної Літургії в Соборі виставлять для почитання копію Вифлеємської ікони Пресвятої Богородиці.

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Вифлеємська Чудотворна ікона – це єдина із прославлених ікон Божої Матері, на якій Пресвята Діва усміхається, тоді як традиційно в іконографії Богородиця зображується серйозною, скорботною або замилуваною. Постійне місце перебування Вифлеємської Чудотворної ікони Божої Матері – базиліка Різдва Христового у Вифлеємі, поблизу спуску в Печеру Різдва, де народився Христос.

До Пресвятої Богородиці на честь її ікони Вифлеємської моляться про дарування дітей, про їхнє благополуччя, про сімейне щастя. При будь-яких життєвих обставинах вірні звертаються в молитвах до Пречистої Богородиці і просять про її допомогу.

Протягом Різдвяного посту в Архикатедральному соборі св. Юрія щодня служитиметься Молебень до Пресвятої Богородиці перед іконою Вифлеємської Матері Божої:

  • з понеділка по п’ятницю ― після Божественних Літургій о 10-ій;
  • у суботу ― після Божественної Літургії о 10-ій год.;
  • у неділю ― після Божественної Літургії об 11-ій год.

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Фото: Собор святого Юра

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