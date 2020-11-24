Коронавірус посилює проблему торгівлі людьми, – експерт

Через поширення пандемії COVID-19 зростає кількість наших співгромадян, які опиняються в ситуації торгівлі людьми та експлуатації. Про це Львівському порталу повідомили у Національному пресклубі «Українська перспектива».

За даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2020 р., коли вже активно діяли карантинні обмеження, рівень безробіття в Україні сягнув 9,9%. У першому кварталі він дорівнював 8,6%, тож тривожна динаміка зберігається і дотепер.

За неофіційними даними, понад 3 млн. українців на піку карантину перебували в стані прихованого безробіття. Їхня зайнятість була зменшена або вони були відправлені в неоплачувану відпустку.

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За словами президента Громадської організації «Ла Страда-Україна» Катерини Черепахи, навантаження на ринок праці через COVID-19 суттєво зросло і через закриття кордонів та повернення додому наших трудових мігрантів. На початку карантину таких виявилося близько 2 млн.

У такій ситуації люди часто змушені погоджуватися на досить сумнівні пропозиції щодо працевлаштування. До того ж складними обставинами користуються недобросовісні роботодавці, які значно погіршують умови праці та зменшують її вартість.

«Велика кількість наших заробітчан, які повернулися, не змогла працевлаштуватися в Україні. Тож і надалі вони готові були вирушати за кордон. Це підтверджує інформація Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500-335 (з мобільного та стаціонарного) або 116-123 (з мобільного), роботу якої забезпечує ГО «Ла Страда-Україна». Сюди надходило багато звернень від громадян, які хотіли дізнатися, як і коли можна буде виїхати. До цього їх підштовхували економічні фактори.

Водночас багато наших співвітчизників і досі перебувають за кордоном на заробітках. Серед них є й ті, хто вже перебуває в ситуації торгівлі людьми та експлуатації. Можливості звернутися по допомогу для них значно обмежилися через карантин. Тому що всі відповідні служби перейшли на дистанційний режим роботи або сильно обмежили свою сервісну діяльність. Наприклад, у багатьох країнах у цей час відмінялися планові рейди на підприємствах, які раніше здійснювали або інспектори праці, або представники дотичних організацій з метою перевірки умов праці та виявлення потенційно постраждалих від торгівлі людьми та експлуатації. Те саме стосувалося й правоохоронців, яких активно залучали до карантинних заходів.

Траплялися непоодинокі випадки, коли недоброчесні закордонні роботодавці через ковідні умови фактично викидали найманих українських працівників з роботи. Бувало, що підвозили їх ближче до кордону, залишали там і часто не платили за виконану роботу. А останні змушені були вже самостійно добиратися додому. І це попри ті ускладнення, які виникали при перетині державного кордону», – повідомила Катерина Черепаха.

За результатами моніторингу Всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми, впродовж березня-квітня 2020 р. було зафіксовано помітний приріст звернень потерпілих від торгівлі людьми по допомогу, причиною якого стало масове звільнення та повернення в Україну трудових мігрантів, що зазнали експлуатації за кордоном. Так було ідентифіковано142 особи, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном та були звільнені у зв’язку з пандемією.

Але торгівля людьми з метою трудової експлуатації наразі є проблемним питанням. Річ у тому, що багато людей, які насправді постраждали від неї, не можуть самоідентифікувати себе такими потерпілими. Дехто вважає, що їх просто обдурили.

«Уже багато років ми спостерігаємо випадки торгівлі людьми та експлуатації, які відбуваються всередині нашої країни. Вони стосуються як наших співвітчизників, так і іноземних громадян. Досить відомими є факти, коли людей використовували на сільськогосподарських роботах чи на будівництві, і вони фактично працювали лише за їжу. Нещодавно українські ЗМІ багато писали про викриття злочинної групи, яка вербувала українців для перевезення нелегальних мігрантів до Європи. За кожного мігранта отримували винагороду в розмірі 3 тис. доларів.

Понад усе ці ризики стосуються людей, які перебувають у різних вразливих групах. Наприклад, безхатченків. Їх переважно використовують із метою трудової експлуатації. В той же час правоохоронці стверджують, що ідентифікують збільшення випадків торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Вони розповідають про відкриття великої кількості порностудій, квартир з метою надання таких послуг.

Торгівля людьми не була б таким прибутковим бізнесом, якби торговці не адаптовувалися до умов, що складаються. Ще до карантину спілкування і вербування нерідко відбувалися в онлайн-режимі. Це ускладнювало можливості відслідкувати цей процес, зібрати необхідну доказову базу. В умовах COVID ситуація ще більше загострилася.

Так, сексуальна експлуатація відбувається, зокрема з використанням веб-камер. Тому не обов’язково переміщувати людей в інші місця, а тим паче – в інші країни. Продукт, який пропонуватиметься до використання, може вироблятися в одному місці, а розповсюджуватися на широкій території», – зазначила Катерина Черепаха.

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