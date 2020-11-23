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Зеленський та Єрмак одужали від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак отримали негативні тести на COVID-19. Про це вони повідомили у соцмережах Telegram та Facebook, передає Львівський портал.

 

«У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус», – повідомив Зеленський.

Також він закликав українців дотримуватись протиепідемічних заходів, зокрема носити маски та зберігати дистанцію.

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«Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію», – написав президент.

Зеленський зазначив, що з понеділка вже на роботі у звичайному режимі.

Також сьогодні зранку про негативний результат тесту на коронавірус повідомив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. На своїй сторінці у Facebook Єрмак теж заявив, що приступає до роботи у звичайному режимі.

Як повідомляв Львівський портал, 9 листопада стало відомо про COVID-19 у президента України Володимира Зеленського, керівника його офісу Андрія Єрмака. Їх перевезли на лікування до «Феофанії».

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