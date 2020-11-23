За вбивство напідпитку львів’янин відсидить 9 років за ґратами

55-річного львів’янина, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв убивство, засудили до 9 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Йдеться про випадок, який виник у Львові у серпні 2016 року. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, вбивство сталось у помешканні обвинуваченого у Личаківському районі.

Під час конфлікту 55-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, побив свою 40-річну знайому, а згодом стиснув її шию так, що жінка померла.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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