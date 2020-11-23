Українець намагався перевезти до Польщі марихуану

Вночі 23 листопада у пункті пропуску «Грушів» прикордонники знайшли у 44-річного українця пакунок з марихуаною, який він хотів перевезти до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Прикордонники розповідають, що 44-річний громадянин України обрав нічний час для перетинання кордону, ймовірно, розраховуючи на послаблення пильності правоохоронців.

«Два пакунки з «травичкою» допоміг виявити спільній прикордонно-митній оглядовій групі службовий собака охоронців кордону. В пакунках знаходилось майже 100 грамів рослинної речовини сіро-зеленого кольору», – йдеться в повідомленні.

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Проведений експрес-аналіз підтвердив, що знахідка містить наркотик. У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» ККУ.

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Фото: Львівський прикордонний загін