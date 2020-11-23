ОСТАННІ НОВИНИ

Українець намагався перевезти до Польщі марихуану

Ольга Денисяка

|

Вночі 23 листопада у пункті пропуску «Грушів» прикордонники знайшли у 44-річного українця пакунок з марихуаною, який він хотів перевезти до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Прикордонники розповідають, що 44-річний громадянин України обрав нічний час для перетинання кордону, ймовірно, розраховуючи на послаблення пильності правоохоронців.

«Два пакунки з «травичкою» допоміг виявити спільній прикордонно-митній оглядовій групі службовий собака охоронців кордону. В пакунках знаходилось майже 100 грамів рослинної речовини сіро-зеленого кольору», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

 

Проведений експрес-аналіз підтвердив, що знахідка містить наркотик. У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» ККУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський прикордонний загін

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...