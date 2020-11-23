ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові ситуативно перекриватимуть рух через похорон Романа Віктюка

Вероніка Рой

|

У понеділок, 23 листопада, у Львові прощаються з народним артистом України, театральним режисером і постановником Романом Віктюком. Через це буде ситуативне перекриття за рухом похоронної процесії. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

З Романом Віктюком можна буде попрощатися у Першому театрі, що на вул. Гнатюка. Далі о 13:30 год. прощання відбудеться у церкві святого Андрія на пл. Соборній. О 14:30 похоронна процесія вирушить до Личаківського цвинтаря, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із батьками на полі №70.

Реклама партнерів

Нагадаємо, Роман Віктюк помер 17 листопада. Режисер помер після зараження коронавірусом.

Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.

Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний «Театр Романа Віктюка», де був головним режисером і художнім керівником.

Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.

У 2006 році в інтерв’ю BBC Вітюк розповів, що він «пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему».

Коментуючи в 2014 році ситуацію із вторгненням Росії на Донбас, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...