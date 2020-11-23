У Львові ситуативно перекриватимуть рух через похорон Романа Віктюка

У понеділок, 23 листопада, у Львові прощаються з народним артистом України, театральним режисером і постановником Романом Віктюком. Через це буде ситуативне перекриття за рухом похоронної процесії. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

З Романом Віктюком можна буде попрощатися у Першому театрі, що на вул. Гнатюка. Далі о 13:30 год. прощання відбудеться у церкві святого Андрія на пл. Соборній. О 14:30 похоронна процесія вирушить до Личаківського цвинтаря, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із батьками на полі №70.

Реклама партнерів

Нагадаємо, Роман Віктюк помер 17 листопада. Режисер помер після зараження коронавірусом.

Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.

Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний «Театр Романа Віктюка», де був головним режисером і художнім керівником.

Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.

У 2006 році в інтерв’ю BBC Вітюк розповів, що він «пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему».

Коментуючи в 2014 році ситуацію із вторгненням Росії на Донбас, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.