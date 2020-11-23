У ДТП на Золочівщині постраждала 8-річна дівчинка

22 листопада у Золочівському районі Львівщини автомобіль «Джиллі» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Шкода Румстер». Внаслідок ДТП постраждали двоє дорослих та 8-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 22 листопада близько 19:50 год. на автодорозі «Тернопіль – Рава-Руська» поблизу села Ясенівці Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Джиллі», 55-річний мешканець Стрийського району, виїхав на зустрічну смугу для здійснення обгону, забороненого на цій ділянці дороги, внаслідок чого скоїв зіткнення із автомобілем «Шкода Румстер» під керуванням 55-річного жителя Золочівського району.

Реклама партнерів

Внаслідок ДТП водій «Джиллі», а також двоє його пасажирок – 8-річна та 30-річна мешканки міста Стрий – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на терімн до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція